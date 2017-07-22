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NVIDIA потеряет сто миллионов долларов из-за коронавируса

14 февраля 2020, 12:25



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NVIDIA опубликовала отчет за 2020 финансовый год. В нем производитель чипов показал, насколько, по его мнению, новая болезнь коронавируса 2019 года (COVID-19) повлияет на бизнес компании в будущем. Так, например, компания снизила прогноз выручки на первый квартал 2021 финансового года на 100 миллионов долларов, учитывая возможное влияние эпидемии.

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Также NVIDIA сообщает, что ее выручка за 2020 финансовый год составила 10,92 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, выручка за четвертый квартал, закончившийся 26 января 2020 года, составляет 3,11 миллиарда долларов. Это на 41% больше по сравнению с 2,21 миллиарда долларов годом ранее благодаря технологиям и продуктам, нацеленным на игры, и растущему в мире интересу к искусственному интеллекту.

NVIDIA не единственная компания, чей бизнес оказался под негативным влиянием коронавируса. В Китае закрыты магазины и производство Apple, впрочем, как и производства других крупных технологических гигантов, чьи основные производственные мощности располагаются в материковом Китае.

Вспышка привела к задержкам в производстве и отгрузке Nintendo Switch в Японии, а согласно прогнозам экспертов, продажи китайских смартфонов упадут на треть из-за коронавируса.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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