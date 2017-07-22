NVIDIA потеряет сто миллионов долларов из-за коронавируса
14 февраля 2020, 12:25
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NVIDIA опубликовала отчет за 2020 финансовый год. В нем производитель чипов показал, насколько, по его мнению, новая болезнь коронавируса 2019 года (COVID-19) повлияет на бизнес компании в будущем. Так, например, компания снизила прогноз выручки на первый квартал 2021 финансового года на 100 миллионов долларов, учитывая возможное влияние эпидемии.
Также NVIDIA сообщает, что ее выручка за 2020 финансовый год составила 10,92 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, выручка за четвертый квартал, закончившийся 26 января 2020 года, составляет 3,11 миллиарда долларов. Это на 41% больше по сравнению с 2,21 миллиарда долларов годом ранее благодаря технологиям и продуктам, нацеленным на игры, и растущему в мире интересу к искусственному интеллекту.
NVIDIA не единственная компания, чей бизнес оказался под негативным влиянием коронавируса. В Китае закрыты магазины и производство Apple, впрочем, как и производства других крупных технологических гигантов, чьи основные производственные мощности располагаются в материковом Китае.
Вспышка привела к задержкам в производстве и отгрузке Nintendo Switch в Японии, а согласно прогнозам экспертов, продажи китайских смартфонов упадут на треть из-за коронавируса.
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