Недостаток компонентов может привести к росту цены на PS5
14 февраля 2020, 13:40
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Недостаток компонентов привел к росту производственных затрат на следующую консоль от Sony Corp. - PlayStation 5. Сейчас одна приставка обходится компании в 450 долларов и возможно, что Sony придется снижать цену на консоль, действуя себе в убыток.
Японский конгломерат готовится постепенно заменить шестилетние консоли PS4, выпустив свой PlayStation 5 примерно в то же время, что и его главные оппоненты из Microsoft со своей Xbox. Sony обычно устанавливает цену на консоль в феврале года выпуска, после чего массовое производство весной. Но сейчас в компании присутствует некая неопределенность и никакой информации о цене на консоль еще не появлялось.
По оценкам экспертов, розничная цена PS5 с учетом затрат на производство должна быть в районе 470$ (2900 рублей). Однако такой ценник может оттолкнуть потенциальных покупателей, что было видно при продажах PS4 Pro, стоимость которых в 399,99$ (25000 рублей) отпугивала покупателей.
Самой большой головной болью компании является обеспечение надежных поставок флэш-памяти DRAM и NAND, причем обе пользуются большим спросом, поскольку производители смартфонов готовятся к массовому выпуску устройств пятого поколения.
Компании же, занимающиеся видеоиграми, часто продают оборудование с минимальными наценками или даже с убытками, потому что получают прибыль от прибыльного игрового программного обеспечения и регулярных онлайн-услуг подписки. Поэтому некоторые сотрудники Sony считают, что в случае необходимости они должны продавать новую консоль с убытком, чтобы соответствовать цене Microsoft, тогда как другие руководители Sony предпочли бы зарабатывать деньги, как это делала компания с PS4.
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