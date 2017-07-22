Появились характеристики материнской платы ASRock B550AM Gaming
14 февраля 2020, 14:45
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В сети появились технические характеристики и подробные фотографии материнской платы ASRock B550AM Gaming. Несмотря на появление более подробной информации о плате, компания не раскрывает информацию о ценах или о том, доступна ли ASRock B550A в розницу.
ASRock B550A - это новый чипсет Promonory с низким энергопотреблением B450. Платы на базе чипсета гарантированно поддерживают все процессоры 3-го поколения Ryzen для настольных ПК. "Материнка" получает питание от комбинации 24-контактных разъемов питания ATX и 8-контактных разъемов EPS, обеспечивая для AM4 SoC 8 + 2-фазный VRM.
Разъем AM4 подключен к четырем слотам DDR4 DIMM с поддержкой двухканальной памяти DDR4; единственная плата PCI-Express 4.0 x16 и слот M.2-22110 с кабелем PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с.
Другой слот расширения - это PCI-Express x4, подключенный к чипсету B550A, вероятно, поколения 2.0. Еще одно подключение к хранилищу включает шесть портов SATA 6 Гбит/с. USB-соединение состоит из двух портов USB 3.2 поколения 2 (из которых один тип-C) и шести портов USB 3.2 поколения 1 (из которых два разъема).
Сетевое подключение включает в себя WLAN (вероятно, 802.11ac) и проводной интерфейс 1 GbE. Похоже, что 6-канальный звук HD управляется премиальным кодеком Realtek ALC1220-класса. Есть два 4-контактных разъема RGB и один 3-контактный разъем ARGB. Компания не раскрыла информацию о ценах или о том, доступна ли эта плата в розницу
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