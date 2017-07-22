Выход нового iPhone должен стать главным драйвером развития 5G в Британии
14 февраля 2020, 15:45
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Британский оператор Three запускает услугу 5G в конце месяца, заявив, что флагманские iPhone в этом году станут главным стимулом спроса на быструю передачу данных. Провайдер уже запустил домашний широкополосный маршрутизатор 5G, подчеркнув, что перед запуском мобильной сети необходимо проделать определенный объем работы.
Британская сеть Three с конца месяца внедряет базовые станции 5G в крупных городах, включая Лондон, Глазго и Бирмингем, предлагая услуги нового поколения на новых телефонах с поддержкой 5G.
Three в прошлом году запустил домашний широкополосный продукт 5G в центре Лондона, но генеральный директор Дейв Дайсон заявил, что хочет, чтобы все элементы сети, включая ее передовое «облачное ядро», полностью работали, прежде чем переходить на мобильную связь. В планах оператора запуск 5G в 66 городах Британии.
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