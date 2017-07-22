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Выход нового iPhone должен стать главным драйвером развития 5G в Британии

14 февраля 2020, 15:45



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Британский оператор Three запускает услугу 5G в конце месяца, заявив, что флагманские iPhone в этом году станут главным стимулом спроса на быструю передачу данных. Провайдер уже запустил домашний широкополосный маршрутизатор 5G, подчеркнув, что перед запуском мобильной сети необходимо проделать определенный объем работы.

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Британская сеть Three с конца месяца внедряет базовые станции 5G в крупных городах, включая Лондон, Глазго и Бирмингем, предлагая услуги нового поколения на новых телефонах с поддержкой 5G.

Three в прошлом году запустил домашний широкополосный продукт 5G в центре Лондона, но генеральный директор Дейв Дайсон заявил, что хочет, чтобы все элементы сети, включая ее передовое «облачное ядро», полностью работали, прежде чем переходить на мобильную связь. В планах оператора запуск 5G в 66 городах Британии.



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