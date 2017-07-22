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Слухи: Sony разрабатывает новую VR-гарнитуру

14 февраля 2020, 19:30



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Уже известно, что будущая консоль PlayStation 5 будет поддерживать гарнитуру Sony PlayStation VR. Однако в точности неизвестно будущее PSVR платформы, и будет ли Sony когда - нибудь выпускать PSVR 2. Судя по слухам, попавшим в сеть, выпуск новой версии своей гарнитуры виртуальной реальности может случиться сразу после выхода PS5.

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Пока что неясно будет ли новая версия гарнитуры действительно новым устройством или это будет лишь незначительная модернизация, как это было c моделью CUH-ZVR2 в 2017 году.

Как считают эксперты, новый аппаратный компонент оживил бы экосистему PSVR. Sony уже продала 5 миллионов устройств и профинансировала множество эксклюзивных игр. Однако оригинальная гарнитура PSVR начинает показывать свой возраст с разрешением экрана (1080x960 пикселей на глаз) и полем зрения (100 градусов), которое заметно ниже, чем у большинства конкурентов на ПК . Серьезное обновление может ускорить продажи и побудить больше разработчиков поддерживать платформу.



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