Sony PlayStation 4 Slim Компактная, но мощная игровая консоль с целым набором подарков
28 320 р
Уже известно, что будущая консоль PlayStation 5 будет поддерживать гарнитуру Sony PlayStation VR. Однако в точности неизвестно будущее PSVR платформы, и будет ли Sony когда - нибудь выпускать PSVR 2. Судя по слухам, попавшим в сеть, выпуск новой версии своей гарнитуры виртуальной реальности может случиться сразу после выхода PS5.
Пока что неясно будет ли новая версия гарнитуры действительно новым устройством или это будет лишь незначительная модернизация, как это было c моделью CUH-ZVR2 в 2017 году.
Как считают эксперты, новый аппаратный компонент оживил бы экосистему PSVR. Sony уже продала 5 миллионов устройств и профинансировала множество эксклюзивных игр. Однако оригинальная гарнитура PSVR начинает показывать свой возраст с разрешением экрана (1080x960 пикселей на глаз) и полем зрения (100 градусов), которое заметно ниже, чем у большинства конкурентов на ПК . Серьезное обновление может ускорить продажи и побудить больше разработчиков поддерживать платформу.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".