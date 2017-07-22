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Realme X50 Pro будет иметь экран 90hz Super AMOLED

14 февраля 2020, 20:58



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Realme недавно объявила, что представление нового флагмана X50 Pro с 5G состоится через десять дней посредством онлайн-трансляции, хотя изначально его планировалось представить в рамках Mobile World Congress в Барселоне.

realme_x50_pro_5g


Это значит, что тизерная кампания уже в самом разгаре, и сегодня она открыла нам одну из важных технических характеристик смартфона. Realme Europe подтвердил, что флагман будет оснащен 90 Гц Super AMOLED-дисплеем для плавного просмотра и "наслаждения деталями на экране".

Как уже сообщалось ранее Realme X50 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 865 и станет первым смартфоном бренда, оснащенным 5G, который будет продаваться по всему миру. Он также будет поставляться с 65W SuperDart Charge .

Телефон будет использовать оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.0.Предыдущий тизер показал конфигурацию 12/256GB, но скорее всего вариантов будет больше.



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