РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В сеть попали рендеры нового Samsung Galaxy A70e

17 февраля 2020, 08:45



Sony PlayStation 4 Slim
Компактная, но мощная игровая консоль с целым набором подарков
28 320 р


В прошлом году Samsung выпустила безумное количество телефонов среднего класса серии Galaxy A, ориентированных на разные ценовые сегменты. Компания планирует продолжать делать то же самое в этом году.

galaxy_a70e_leaks_1


Начиная с Galaxy A01 и заканчивая Galaxy A90 5G , в линейке Samsung среднего класса найдется что-то для каждого, но теперь компания, похоже, работает над новым смартфоном Galaxy A, который может оказаться никому не нужным.

galaxy_a70e_leaks_2


В сеть попали фотографии, возможно, будущей новинки от Samsung - Galaxy A70e. Предварительно известно, что смартфон будет иметь 6,1-дюймовый дисплей Infinity-V с довольно огромными лицевыми панелями, физический сканер отпечатков пальцев на задней панели и, по-видимому, порт microUSB. Сзади вертикально расположена тройная камера, а сверху разъем для наушников.

Пока не совсем понятно для какой аудитории Samsung планирует выпускать этот телефон. Один только порт microUSB делает Galaxy A70e совершенно бессмысленным. Тем более для устройства, являющегося более дешевым вариантом Galaxy A70.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

Читайте также:

  • Анонс Samsung Galaxy S20 Ultra: смартфон премиум-класса со 100-кратным зумом
  • Samsung представил новый Galaxy Z Flip
  • Анонс Samsung Galaxy Buds+: больше часов беспрерывного прослушивания
  • Анонс Galaxy S20 и S20 Plus
  • Официально: недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 анонсируют 25 февраля

    • предыдущая новость
    Слухи: Apple разрабатывает собственную антенну 5G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор CINEMOOD ДиаКубик: умный проектор для детей Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Обзор CINEMOOD ДиаКубик Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 февраля, 2020

    В сеть попали рендеры нового Samsung Galaxy A70e

    15 февраля, 2020

    Слухи: Apple разрабатывает собственную антенну 5G

    14 февраля, 2020

    Realme X50 Pro будет иметь экран 90hz Super AMOLED

    Слухи: Sony разрабатывает новую VR-гарнитуру

    Выход нового iPhone должен стать главным драйвером развития 5G в Британии

    Появились характеристики материнской платы ASRock B550AM Gaming

    Недостаток компонентов может привести к росту цен на PlayStation 5

    NVIDIA потеряет сто миллионов долларов из-за коронавируса

    Анонс Canyon Oregano: новые смарт-часы для активного образа жизни

    Видеокарта GeForce GTX 1650 может обзавестись памятью GDDR6

    13 февраля, 2020

    В Китае вновь откроются несколько магазинов Apple

    Флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G представят 24 февраля

    Новые слухи о игровом телефоне Lenovo Legion

    Анонс Canon EOS R5: полнокадровая цифровая камера

    Анонс Canon EOS 850D: улучшенная скорость съемки

    Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: ультимативные флагманы за немаленькие деньги

    8-ядерный Intel Core i7-10700K сможет работать на частоте до 5,3 ГГц

    MWC 2020 отменили из-за коронавируса

    12 февраля, 2020

    Sony анонсировала пульт для телевизора с динамиком

    Cooler Master представила линейку гарнитур для геймеров MH600

    ССЫЛКИ