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В прошлом году Samsung выпустила безумное количество телефонов среднего класса серии Galaxy A, ориентированных на разные ценовые сегменты. Компания планирует продолжать делать то же самое в этом году.
Начиная с Galaxy A01 и заканчивая Galaxy A90 5G , в линейке Samsung среднего класса найдется что-то для каждого, но теперь компания, похоже, работает над новым смартфоном Galaxy A, который может оказаться никому не нужным.
В сеть попали фотографии, возможно, будущей новинки от Samsung - Galaxy A70e. Предварительно известно, что смартфон будет иметь 6,1-дюймовый дисплей Infinity-V с довольно огромными лицевыми панелями, физический сканер отпечатков пальцев на задней панели и, по-видимому, порт microUSB. Сзади вертикально расположена тройная камера, а сверху разъем для наушников.
Пока не совсем понятно для какой аудитории Samsung планирует выпускать этот телефон. Один только порт microUSB делает Galaxy A70e совершенно бессмысленным. Тем более для устройства, являющегося более дешевым вариантом Galaxy A70.
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