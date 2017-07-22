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Nvidia тизерит видеокарту для игры Cyberpunk 2077: лимитированное издание RTX 1080 Ti Super?

17 февраля 2020, 11:12





Эта история началась с интересного твита Cyberpunk 2077, в котором разработчики игры поинтересовались у Nvidia, собирается ли компания выпускать лимитированную серию видеокарт для игры Cyberpunk 2077. Nvidia не стала игнорировать намечающийся диалог, ответив на него изображением новой видеокарты, загадочным смайликом и просьбой немного подождать.



Изображение выглядит размытым, но на нём всё-таки угадываются контуры видеокарты, кожух которой напоминает модели серии GeForce RTX 20. А её главное отличие от аналогичных решений кроется в другой расцветке, выполненной в стиле Cyberpunk 2077 и сочетающей в себе чёрные и жёлтые тона.

Другими словами, в Nvidia прямо подтвердили планы по выпуску лимитированного издания видеокарт для игры Cyberpunk 2077, выход которой ожидается 20 сентября 2020 года. Но самое интересное даже не в этом. Дело в том, что, хотя системные требования новой игры пока не озвучиваются, её демонстрация происходила на системе с видеокартой GTX 1080 Ti. И информаторы предполагают, что Nvidia тизерит не просто ограниченное издание уже выпущенной видеокарты, а намекает на совершенно новую флагманскую модель RTX 1080 Ti Super, которая к моменту релиза Cyberpunk 2077 выйдет ещё и в цветах этой игры.

Слухи о возможности выхода Nvidia GeForce RTX 1080 Ti Super появились ещё в прошлом году. Новой видеокарте приписываются 4608 потоковых процессоров и быстрая память GDDR6 (16 Гбит/с). А число ядер CUDA видеокарты намекает на возможность использования GPU TU102. Этот же графический процессор, но в его урезанном виде лежит в основе сегодняшней GeForce RTX 2080 Ti, а полноценный TU102 можно найти в Titan RTX.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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