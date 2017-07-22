Samsung одним из первых на рынке выпустил в продажу смартфон с складным экраном. После выхода в свет Galaxy Fold и Galaxy Z Flip корейская корпорация готовится к выпуску преемника Fold с вполне предсказуемым названием Samsung Galaxy Fold 2. И, если верить просочившимся в сеть слухам, новая модель будет поставляться на рынок с технологией камеры, скрытой под экраном.
Если это окажется правдой, то Galaxy Fold 2 станет первым смартфоном Samsung с такой технологией. Над ней южнокорейский гигант работает уже несколько лет. Внедрение скрытой камеры позволит компании избавиться от зазоров на дисплее для обеспечения полноэкранного пользовательского интерфейса.
В отличие от китайских брендов смартфонов, таких как Xiaomi и OPPO, которые уже продемонстрировали технологию встроенных камер, Samsung этого еще не сделала. Тем не менее, и OPPO, и Xiaomi еще не выпустили свои первые устройства с технологией скрытой камеры. Над аналогичной технологий работают и другие известные бренды, такие как Honor и OnePlus.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".