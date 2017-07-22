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Xiaomi выпустила в продажу портативный Bluetooth-динамик

17 февраля 2020, 14:10






Xiaomi выпустила в продажу новый портативный Bluetooth-динамик, который называется «Mi Outdoor Bluetooth Speaker». Как говорится в описании устройства - динамик обеспечивает мощный звук и способен взаимодействовать с голосовыми помощниками.

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Mi Outdoor Bluetooth размером с ладонь и поставляется с ремешком, благодаря которому динамик удобно брать с собой куда-угодно. Он обладает степенью защиты от влаги IPX5, поэтому бояться брызг с устройством в руках не стоит.

Bluetooth-динамик Mi обещает "чистый и насыщенный" звук. Он имеет выходную мощность 5 Вт и использует диафрагму, изготовленную из канадской вибрационной пленки с длинной волокнистой массой. Для усиления низких частот динамик оснащен встроенным пассивным излучателем.

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Динамик поставляется с поддержкой популярных голосовых помощников, что позволяет пользователям получать к ним доступ одним нажатием кнопки. Он также предлагает функцию вызова одной кнопкой, которая может использоваться для ответа или завершения вызова. Также имеется высокочувствительный микрофон для звонка и поддержка Bluetooth 5.0. Mi Outdoor может обеспечить до 20 часов воспроизведения музыки без подзарядки, все благодаря большой батарее емкостью 2000 мАч. Стоит "игрушка" 20$ (около 1300 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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