Xiaomi выпустила в продажу новый портативный Bluetooth-динамик, который называется «Mi Outdoor Bluetooth Speaker». Как говорится в описании устройства - динамик обеспечивает мощный звук и способен взаимодействовать с голосовыми помощниками.
Mi Outdoor Bluetooth размером с ладонь и поставляется с ремешком, благодаря которому динамик удобно брать с собой куда-угодно. Он обладает степенью защиты от влаги IPX5, поэтому бояться брызг с устройством в руках не стоит.
Bluetooth-динамик Mi обещает "чистый и насыщенный" звук. Он имеет выходную мощность 5 Вт и использует диафрагму, изготовленную из канадской вибрационной пленки с длинной волокнистой массой. Для усиления низких частот динамик оснащен встроенным пассивным излучателем.
Динамик поставляется с поддержкой популярных голосовых помощников, что позволяет пользователям получать к ним доступ одним нажатием кнопки. Он также предлагает функцию вызова одной кнопкой, которая может использоваться для ответа или завершения вызова. Также имеется высокочувствительный микрофон для звонка и поддержка Bluetooth 5.0. Mi Outdoor может обеспечить до 20 часов воспроизведения музыки без подзарядки, все благодаря большой батарее емкостью 2000 мАч. Стоит "игрушка" 20$ (около 1300 рублей).
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