Отмена Mobile World Congress 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса сломала планы многим крупным производителям смартфонов, которые планировали именно там провести презентации своих новинок этого года.
Изначально Huawei планировала провести презентацию на этой неделе - 23 февраля, но сегодня китайская корпорация заявила, что пресс-конференция будет проведена в онлайн-режиме 24 февраля, а вещать будет лично генеральный директор Ричард Ю.
После пресс-конференции с журналистами, последуют «интерактивные демонстрации» новых устройств для присутствующих. Компания Huawei еще не подтвердила, какие продукты она планирует представить на следующей неделе, но, по слухам, основным моментом шоу станет складная модель Mate X2.
С другой стороны, дочерняя компания Huawei - Honor объявила о планах анонсировать устройства следующего поколения в прямом эфире в тот же день. Он будет доступен для просмотра через YouTube , Twitter и Facebook в дополнение к официальному сайту Honor.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".