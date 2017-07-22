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Анонс: флагманский смартфон Sharp AQUOS R5G

17 февраля 2020, 16:10






Компания Sharp сегодня анонсировала новый смартфон - AQUOS R5G - первый флагманский телефон года, оснащенный процессором Snapdragon 865.

AQUOS R5G имеет U-образную выемку сверху и снизу, где на дисплей врезается кнопка «Домой» / сканер отпечатков пальцев. На задней панели расположены четыре камеры, расположенные вертикально в одном корпусе. Телефон выпускается в синем, белом и цвете, аналогичном варианту Aura Glow в Samsung Galaxy Note 10+ .


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Телефон имеет 6,5-дюймовый экран IGZO QHD + (1440 x 3168) с поддержкой Adobe RGB и встроенной технологией управления изображениями под названием Rich Color, которая автоматически настраивает экран в зависимости от сцены. Смартфон также поддерживает HDR-контент Dolby Vision и U-NEXT.

Процессор Snapdragon 865 связан с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища US 3.1. Вы также получаете слот расширения хранилища на дополнительные 1 ТБ.

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Sharp AQUOS R5G имеет четыре задние камеры. Первая - телеобъектив с разрешением 12,2 мегапикселя f / 2,7 с 2-кратным оптическим зумом, за которым следует сверхширокоугольная камера с разрешением 48 мегапикселей f / 2,9. Далее идет основная камера 12MP f / 1.7, а внизу - камера ToF. Фронтальная камера - 16.4MP f / 2.0 камера с режимом красоты AQUOS.

Телефон может записывать 8K видео. Телеобъектив и основная камера имеют оптическую и электронную стабилизацию изображения. Помимо этого есть ряд специальных функций, таких как история в реальном времени с ИИ, а также "живая выдержка ИИ" и воспроизведение фокуса.

AQUOS R5G имеет Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Он оснащен звуком Dolby Atmos и Hi-Res, которым можно наслаждаться с помощью беспроводных наушников и через аудиоразъем. Хотя в спецификации не упоминается NFC, скорее всего, он есть. Телефон также имеет рейтинг IP6X. Sharp поставляется с предустановленным Android 10 и Adobe Photoshop Express.



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