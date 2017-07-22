РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс: внешний диск ADATA SSD SE760

17 февраля 2020, 18:40






Компания ADATA Technology анонсировала сегодня очередную новинку - внешний накопитель SSD DATA SE760. Этот компактный SSD в матовом металлическом корпусе выполнен в стильном и компактном форм-факторе.

ssd_data_se760_unnounced


Внешний жесткий диск оборудован интерфейсом USB 3.2 Gen 2, что обеспечивает уровни скоростей чтения/записи до 1000 МБ/сек. Это в двенадцать раз быстрее привычных нам скоростей, которые ожидаешь от жесткого диска.

SE760 будет доступен в России в апреле 2020 года, цены будут объявлены позднее.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Samsung выпустила третье поколение памяти HBM2E: встречайте Flashbolt
  • Анонс Mushkin Pilot-E: сверхбыстрые потребительские NVMe M.2 SSD
  • Western Digital и Kioxia завершили разработку 112-слойной памяти BiCS5 3D NAND
  • Память Intel 3D XPoint второго поколения может выйти лишь в 2021 году
  • Анонс Transcend MSA452T: надёжный SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

    • следующая новость
    Google сворачивает бесплатный Wi-Fi по всему миру

    предыдущая новость
    Анонс: флагманский смартфон Sharp AQUOS R5G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор CINEMOOD ДиаКубик: умный проектор для детей Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Обзор CINEMOOD ДиаКубик Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 февраля, 2020

    Линейка OnePlus 8 будет защищена от воды и пыли

    Google сворачивает бесплатный Wi-Fi по всему миру

    Анонс: внешний диск ADATA SSD SE760

    Анонс: флагманский смартфон Sharp AQUOS R5G

    Huawei представит Mate X2 на следующей неделе

    Xiaomi выпустила в продажу портативный Bluetooth-динамик

    Слухи: в новом Samsung Galaxy Fold 2 будет применяться технология камеры под дисплеем

    Nvidia тизерит видеокарту для игры Cyberpunk 2077: лимитированное издание RTX 1080 Ti Super?

    В сеть попали рендеры нового Samsung Galaxy A70e

    15 февраля, 2020

    Слухи: Apple разрабатывает собственную антенну 5G

    14 февраля, 2020

    Realme X50 Pro будет иметь экран 90hz Super AMOLED

    Слухи: Sony разрабатывает новую VR-гарнитуру

    Выход нового iPhone должен стать главным драйвером развития 5G в Британии

    Появились характеристики материнской платы ASRock B550AM Gaming

    Недостаток компонентов может привести к росту цен на PlayStation 5

    NVIDIA потеряет сто миллионов долларов из-за коронавируса

    Анонс Canyon Oregano: новые смарт-часы для активного образа жизни

    Видеокарта GeForce GTX 1650 может обзавестись памятью GDDR6

    13 февраля, 2020

    В Китае вновь откроются несколько магазинов Apple

    Флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G представят 24 февраля

    ССЫЛКИ