Компания ADATA Technology анонсировала сегодня очередную новинку - внешний накопитель SSD DATA SE760. Этот компактный SSD в матовом металлическом корпусе выполнен в стильном и компактном форм-факторе.
Внешний жесткий диск оборудован интерфейсом USB 3.2 Gen 2, что обеспечивает уровни скоростей чтения/записи до 1000 МБ/сек. Это в двенадцать раз быстрее привычных нам скоростей, которые ожидаешь от жесткого диска.
SE760 будет доступен в России в апреле 2020 года, цены будут объявлены позднее.
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