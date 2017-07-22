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Google сворачивает бесплатный Wi-Fi по всему миру

17 февраля 2020, 20:20






Google решил закрыть программу Station, которая предлагает бесплатный Wi-Fi на четырех сотнях вокзалах Индии и еще более чем в пяти тысяч различных мест по всему миру. Сейчас сервис работает в Бразилии, Южной Африке, Нигерии, Таиланде, Филиппинах, Мексике, Индии, Индонезии и Вьетнаме. Однако в этом году программа прекратит свою работу во всех странах присутствия.

google_station


Такое решение компания приняла, потому что превратить программу в устойчивый бизнес не получилось, а дальнейшее масштабирование становилось все труднее и труднее. Компания работала с различными партнерами на каждом рынке, где она предлагала услуги станции, но каждый из них имел различные технические и инфраструктурные требования. В Индии Google работал с RailTel, Indian Railways и Pune Smart City, например, в то время как в Южной Африке он работал с Think WiFi.

Кроме того огромное негативное влияние на бизнес оказало распространение 4G в мире вкупе с существенным снижением стоимости мобильного интернета. То есть программы бесплатного Wi-Fi теперь стали гораздо менее необходимы, чем в 2016 году, когда проект запускался.

Некоторые партнеры Google в странах заявили, что продолжат оказывать услуги бесплатного Wi-Fi как и прежде, но сам Google уже не будет иметь к этому никакого отношения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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