Смартфоны OnePlus постоянно отстают, когда речь заходит о сопротивлении воде и пыли. Но с предстоящей серией OnePlus 8 все, наконец, может измениться.
В загадочном твите известного инсайдера Max J., который был опубликован в минувшие выходные, был намек на то, что в предстоящей серии OnePlus 8 будет технология сопротивлению воде и пыли.
Неясно, планирует ли OnePlus предложить поддержку как OnePlus 8, так и OnePlus 8 Pro, или же новая функция будет ограничена более дорогим про-брендированным устройством в попытке минимизировать влияние на прибыль.
Как бы то ни было, этот шаг, несомненно, будет встречен похвалами от преданных поклонников. До этого OnePlus избегал внедрять технологию защиты от пыли и влаги, боясь совершенно ненужного удорожания смартфонов.
Ранее компания попыталась порадовать поклонников, продемонстрировав возможности водостойкости на OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro - оба смартфона погрузили в воду. Но OnePlus сказал пользователям не делать то же самое и предупредил, что его гарантия не покрывает ущерб от воды.
Теперь, когда функция постепенно становится стандартом для всей индустрии смартфонов и флагманских брендов, китайская компания, возможно, наконец-то склонилась перед давлением.
Ожидается, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут оснащены 6,5-дюймовыми и 6,65-дюймовыми жидкокристаллическими дисплеями AMOLED соответственно с частотой обновления 120 Гц. Работать смартфоны будут на процессорах Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G
OnePlus, вероятно, предложит вариант хранения 8/18 ГБ для обоих телефонов, хотя более дорогие конфигурации до 12/512 ГБ также могут быть предложены при запуске в продажу. Ожидается, что на смартфонах будет стоять Android 10 плюс поддержка беспроводной зарядки. Официальное представление OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается в апреле.
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