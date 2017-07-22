Совсем недавно мы писали о диалоге, состоявшемся между представителями Nvidia и разработчиками игры Cyberpunk 2077, в результате которого компания пообещала выпустить в её честь новую лимитированную серию видеокарт. Большинство источников предположили, что эта серия будет представлена пока не анонсированными флагманскими видеокартами Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Super, но истина оказалась намного прозаичнее.
Nvidia не стала дожидаться официального релиза Cyberpunk 2077 и уже через день после состоявшегося диалога представила новую лимитированную серию GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Как понятно из названия серии, никакой речи о RTX 2080 Ti Super не идёт, и на самом деле новинка представляет собой слегка переработанную флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti. Причём вся переработка созданной при участии CD Projekt Red видеокарты ограничивается изменением дизайна кожуха, теперь выполненного в цветах Cyberpunk 2077.
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition выйдет ограниченным тиражом в 200 экземпляров. Видеокарта не появится в открытой продаже, и Nvidia уже запустила лотерею #RTXon, в рамках которой будет разыграно 77 экземпляров видеокарт, каждая из которых будет поставляться в специальной подарочной упаковке.
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