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Недорогой смартфон iPhone SE 2 может дебютировать 3 апреля

18 февраля 2020, 12:11





Ближайшее мероприятие Apple пройдёт уже в конце марта, но на нём так и не будет показана одна из самых ожидаемых новинок купертиновцев - смартфон iPhone SE 2, называемый ещё и iPhone 9. По данным одного из германских изданий, iPhone SE 2 дебютирует уже после этого мероприятия, а если быть точным - 3 апреля.

Недорогой смартфон iPhone SE 2 может дебютировать 3 апреля


Это кажется довольно странным, да и большинство предыдущих утечек говорили о мартовской презентации новинки. Поэтому мы не исключаем того, что iPhone SE 2 всё-таки будет анонсирован в марте, а 3 апреля касается даты начала продаж нового смартфона. По крайней мере, подобное развитие событий выглядит более логичным.

Что касается мартовской презентации Apple, то на ней будут показаны новые модели iPad Pro с чипсетом Apple A14X Bionic и тройной тыльной камерой. При этом дизайн планшета окажется неизменным или изменится лишь в малом, а обновлённая камера не только увеличит качество съёмки гаджета, но и улучшит его возможности в дополненной реальности.

Кроме того, на мероприятии может дебютировать обновлённый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro, который, как и уже выпущенная 16-дюймовая модель, обзаведётся клавиатурой Magic Keyboard.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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