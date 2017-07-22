Ближайшее мероприятие Apple пройдёт уже в конце марта, но на нём так и не будет показана одна из самых ожидаемых новинок купертиновцев - смартфон iPhone SE 2, называемый ещё и iPhone 9. По данным одного из германских изданий, iPhone SE 2 дебютирует уже после этого мероприятия, а если быть точным - 3 апреля.
Это кажется довольно странным, да и большинство предыдущих утечек говорили о мартовской презентации новинки. Поэтому мы не исключаем того, что iPhone SE 2 всё-таки будет анонсирован в марте, а 3 апреля касается даты начала продаж нового смартфона. По крайней мере, подобное развитие событий выглядит более логичным.
Что касается мартовской презентации Apple, то на ней будут показаны новые модели iPad Pro с чипсетом Apple A14X Bionic и тройной тыльной камерой. При этом дизайн планшета окажется неизменным или изменится лишь в малом, а обновлённая камера не только увеличит качество съёмки гаджета, но и улучшит его возможности в дополненной реальности.
Кроме того, на мероприятии может дебютировать обновлённый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro, который, как и уже выпущенная 16-дюймовая модель, обзаведётся клавиатурой Magic Keyboard.
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