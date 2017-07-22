Согласно утечке, попавшей в сеть, TCL работает над новым телефоном с выдвижным дисплеем. В отличие от Motorola Razr или Samsung Galaxy Fold, которые складываются пополам, на телефоне с изображения один экран выдвигается из под другого, образуя единый дисплей.
Изображения вызвали много вопросов у аудитории и специалистов. Не совсем понятно куда и как все таки скрывается экран, когда смартфон находится в нераскрытом состоянии. Ведь если он прячется за первый экран, то ему необходимо каким-то образом сжиматься, чтобы уместиться внутри корпуса смартфона. В общем и целом, вопросов пока гораздо больше, чем ответов.
TCL планировала представить новый смартфон на Mobile World Congress 2020 в Барселоне, однако из-за вспышки коронавируса мероприятие было отменено. При этом тот факт, что устройство должно было быть продемонстрировано на MWC вовсе не говорит о том, что у TLC уже есть готовый продукт. TLC и раньше демонстрировали на выставках прототипы складных смартфонов, но готовых решений анонсировано так и не было. В прошлом году на MWC у TCL был прототип складного устройства, который был настолько хрупким, что даже персонал компании просили не прикасаться к нему во избежании поломки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".