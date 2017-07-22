Современные мобильные телефоны - это мощные и стильные мини-компьютеры в кармане, где хранится наша личная жизнь. Но некоторые все еще скучают по старым-добрым телефонам с поворотным циферблатом, и мечтают перенести очарование старого телефона в современные реалии.
Теперь мечта вполне может стать реальностью, ведь инженер Брукхейвенской национальной лаборатории Джастин Хаупт разработала роторный мобильный телефон, который не только функционален, но и доступен для изготовления с помощью комплекта «сделай сам» за 240$.
Телефон основан на специальной материнской плате ATmega2560v, сотовом оборудовании Adafruit Fona 3G и поворотном циферблате от телефона Western Electric Trimline, все это помещено в корпус, сделанный на 3D-принтере. Гибкий 2,1-дюймовый электронный дисплей может отображать пропущенные вызовы и другие важные сообщения, а кнопки быстрого вызова позволяют быстро набирать избранные контакты. Вы также можете проверить срок службы батареи (около 24 часов).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".