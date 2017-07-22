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Глава Nubia раскрыл характеристики Red Magic 5G

18 февраля 2020, 15:09





Генеральный директор компании Nubia Ни Фей продолжает дразнить публику, понемногу приоткрывая характеристики будущего игрового смартфона Nubia Red Magic 5G. Сегодня Фей опубликовал запись о том, что смартфон будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

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В новой утечке Ни Фей продемонстрировал скриншот ключевых характеристики смартфона, таких как чипсет Snapdragon 865 вместе с модемом X55 для подключения 5G. Другие примечательные особенности включают 256 ГБ памяти, и мы также можем заметить, что телефон работает под управлением Redmagic OS поверх Android 10.

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На скриншоте различимы еще две иконки - это вентилятор и режим 144 Гц. Первый, по-видимому, указывает на то, что работает встроенный вентилятор телефона, а другой указывает, когда включен режим высокой частоты обновления.

Предполагалось, что Red Magic 5G будет анонсирован на MWC, но, учитывая отмену мероприятия, он будет представлен в Китае. Однако когда это произойдет пока не известно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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