Генеральный директор компании Nubia Ни Фей продолжает дразнить публику, понемногу приоткрывая характеристики будущего игрового смартфона Nubia Red Magic 5G. Сегодня Фей опубликовал запись о том, что смартфон будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.
В новой утечке Ни Фей продемонстрировал скриншот ключевых характеристики смартфона, таких как чипсет Snapdragon 865 вместе с модемом X55 для подключения 5G. Другие примечательные особенности включают 256 ГБ памяти, и мы также можем заметить, что телефон работает под управлением Redmagic OS поверх Android 10.
На скриншоте различимы еще две иконки - это вентилятор и режим 144 Гц. Первый, по-видимому, указывает на то, что работает встроенный вентилятор телефона, а другой указывает, когда включен режим высокой частоты обновления.
Предполагалось, что Red Magic 5G будет анонсирован на MWC, но, учитывая отмену мероприятия, он будет представлен в Китае. Однако когда это произойдет пока не известно.
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