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Анонс: портативный bluetooth-динамик Libratone bird

18 февраля 2020, 16:20





Компания Libratone в честь своего 10-летнего юбилея выпустила на рынок новый мини-динамик Bluetooth в весьма оригинальном дизайне. Вдохновившись собственным логотипом птицы, Libratone придала такую же форму своей новинке.

libratone_bird_2


Беспроводной динамик выпускается в пастельно-розовом или синем цвете и выглядит, как птица. В компании отмечают, что изначально задумывали концепт колонки таким образом, чтобы она выглядела забавно и при этом весьма необычно управлялась.

Для управления Bluetooth-динамиком нужно повернуть голову, коснуться лба или хоста птички. Совместимость с голосовым помощником означает, что птичку можно использовать при пользовании громкой связью.
libratone_bird_1


Устройство способно 10 часов работать без подзарядки и удобно в переноске, поскольку весит всего 145 грамм. Две колонки даже можно объединить, дабы усилить звук. Птица имеет магнитное основание, а это означает, что ее можно легко закрепить в любом металлическом месте. Сейчас колонка доступна в онлайн-магазине Libratone за 59 £ (4800 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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