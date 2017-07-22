Компания Libratone в честь своего 10-летнего юбилея выпустила на рынок новый мини-динамик Bluetooth в весьма оригинальном дизайне. Вдохновившись собственным логотипом птицы, Libratone придала такую же форму своей новинке.
Беспроводной динамик выпускается в пастельно-розовом или синем цвете и выглядит, как птица. В компании отмечают, что изначально задумывали концепт колонки таким образом, чтобы она выглядела забавно и при этом весьма необычно управлялась.
Для управления Bluetooth-динамиком нужно повернуть голову, коснуться лба или хоста птички. Совместимость с голосовым помощником означает, что птичку можно использовать при пользовании громкой связью.
Устройство способно 10 часов работать без подзарядки и удобно в переноске, поскольку весит всего 145 грамм. Две колонки даже можно объединить, дабы усилить звук. Птица имеет магнитное основание, а это означает, что ее можно легко закрепить в любом металлическом месте. Сейчас колонка доступна в онлайн-магазине Libratone за 59 £ (4800 рублей).
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