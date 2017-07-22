Компания B & H Photo начала принимать предзаказы на беспроводные наушники Google Pixel Buds, которые должны быть представлены весной этого года. В интернет-магазине наушники представлены, как товар, который скоро появится в продаже. Стоимость предварительного заказа устройства - 179$(11000 рублей). Никакой другой информации, включая характеристики, в магазине не представлено.
Еще в октябре Google анонсировала свои первые настоящие беспроводные наушники - Pixel Buds 2-го поколения . А всего несколько недель назад Pixel Buds получили сертификацию Bluetooth.
Известно, что новые Pixel Buds будут идти в комплекте с специальной сумкой для переноски и зарядным устройством. Срок службы батареи рассчитан на пять часов прослушивания без подзарядки и 24 часа в случае беспроводной зарядки или зарядки USB-C.
Предполагается, что в новых наушниках будет использованы 12-мм динамические драйверы динамиков и технология «Adaptive Sound», для автоматической регулировки громкости в соответствии с окружающей средой. Звук также можно регулироваться касанием сенсорной поверхности.
Есть два микрофона для подавления звука с голосовым акселерометром, чтобы «обнаруживать речь по вибрации челюстной кости». Другие характеристики включают в себя обнаружение горячих слов Hey Google и сопротивление воде.
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