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Магазины начали принимать предзаказы на новые Google Pixel Buds

19 февраля 2020, 07:55





Компания B & H Photo начала принимать предзаказы на беспроводные наушники Google Pixel Buds, которые должны быть представлены весной этого года. В интернет-магазине наушники представлены, как товар, который скоро появится в продаже. Стоимость предварительного заказа устройства - 179$(11000 рублей). Никакой другой информации, включая характеристики, в магазине не представлено.

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Еще в октябре Google анонсировала свои первые настоящие беспроводные наушники - Pixel Buds 2-го поколения . А всего несколько недель назад Pixel Buds получили сертификацию Bluetooth.

Известно, что новые Pixel Buds будут идти в комплекте с специальной сумкой для переноски и зарядным устройством. Срок службы батареи рассчитан на пять часов прослушивания без подзарядки и 24 часа в случае беспроводной зарядки или зарядки USB-C.

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Предполагается, что в новых наушниках будет использованы 12-мм динамические драйверы динамиков и технология «Adaptive Sound», для автоматической регулировки громкости в соответствии с окружающей средой. Звук также можно регулироваться касанием сенсорной поверхности.

Есть два микрофона для подавления звука с голосовым акселерометром, чтобы «обнаруживать речь по вибрации челюстной кости». Другие характеристики включают в себя обнаружение горячих слов Hey Google и сопротивление воде.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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