Компания Showa Denko KK (SDK) объявила о начале поставок пластин для жестких дисков с микроволновой записью (MAMR). Это заявление подтверждает тот факт, что носители MAMR находятся в производстве и что Toshiba собирается внедрить жесткие диски с использованием этой технологии в ближайшее время.
Пластины SDK будут использоваться для нового жесткого диска на 18 ТБ от Toshiba с девятью пластинами MAMR. Каждая пластина имеет емкость 2 ТБ, при этом они тоньше, чем те, что используются в современных жестких дисках с восемью пластинами.
Showa Denko в своей презентации консолидированных финансовых результатов 2019 года для инвесторов и аналитиков подтвердила , что отправляет пластины MAMR в Toshiba. Поставки в Toshiba могут указывать на то, что последний начал разработку своего жесткого диска емкостью 18 ТБ. К сожалению, объявление SDK не дает нам никаких намеков относительно сроков доступности жестких дисков Toshiba MAMR на 18 ТБ, но, по крайней мере, подтверждает, что индустрия жестких дисков на один шаг ближе к фактической поставке коммерческих жестких дисков MAMR.
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