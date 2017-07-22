Компания be quiet! представила Shadow Rock 3 - новый процессорный кулер популярной линейки Shadow Rock. Новинка получила асимметричную конструкцию радиатора и более эффективное расположение тепловых трубок, что, как утверждает производитель, позволило увеличить производительность охлаждения до 190 Ватт.
Shadow Rock 3 оснащается пятью 6-мм тепловыми трубками с технологией прямого контакта с крышкой процессора (HDT) и использует более производительный, но тихий вентилятор Shadow Wings 2 120mm PWM high-speed с уровнем шума не выше 24,4 дБ(А). А для повышения эффективности охлаждения пользователи могут установить на радиатор дополнительный вентилятор.
Всё это позволило уменьшить количество охлаждающих ребер с 51 до 30, что привело к заметному снижению веса кулера (716 вместо 1120 г) и уменьшению вертикальных нагрузок на материнскую плату. А асимметричная конструкция со смещением радиатора к тыльной части корпуса предоставляет свободный доступ к слотам оперативной памяти и даёт кулеру совместимость с модулями RAM, оснащенными массивными радиаторами или LED-подсветкой.
Верхняя крышка Shadow Rock 3 выполнена из шлифованного алюминия и имеет двухцветную поверхность. Кулер совместим со всеми современными сокетами Intel и AMD и превосходно подходит для материнских плат с четырьмя слотами памяти.
Shadow Rock 3 появится в продаже во второй половине марта 2020 года.
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