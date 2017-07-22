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Qualcomm Snapdragon X60: 5G-модем третьего поколения

19 февраля 2020, 14:50





Гонка за 5G продолжается и в рамках этого, один из главных мировых лидеров по производству чипов - компания Qualcomm представила 5G-модем третьего поколения под названием Snapdragon X60.

qualcomm_snapdragon_x60


Чип способен поддерживать как mmWave, так и sub-6, используя дуплекс с частотным разделением (FDD) и дуплекс с временным разделением (TDD), что ранее было невозможно в рамках одного чипа. С такими возможностям, производителям смартфонов не придется выбирать какой 5G реализовывать в своих продуктах.

Snapdragon X60 также поддерживает 5G Voice-over-NR (VoNR) для высококачественных голосовых услуг. В нем применяется новый модуль антенны Qtm535 mmWave Qualcomm. Платформа X60 может обеспечить скорость загрузки до 7,5 гигабит в секунду (Gbps) и скорость загрузки до 3 Гбит / с. Можно ожидать, что чип Snapdragon X60 появится в коммерческих премиальных смартфонах где-то в начале 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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