Гонка за 5G продолжается и в рамках этого, один из главных мировых лидеров по производству чипов - компания Qualcomm представила 5G-модем третьего поколения под названием Snapdragon X60.
Чип способен поддерживать как mmWave, так и sub-6, используя дуплекс с частотным разделением (FDD) и дуплекс с временным разделением (TDD), что ранее было невозможно в рамках одного чипа. С такими возможностям, производителям смартфонов не придется выбирать какой 5G реализовывать в своих продуктах.
Snapdragon X60 также поддерживает 5G Voice-over-NR (VoNR) для высококачественных голосовых услуг. В нем применяется новый модуль антенны Qtm535 mmWave Qualcomm. Платформа X60 может обеспечить скорость загрузки до 7,5 гигабит в секунду (Gbps) и скорость загрузки до 3 Гбит / с. Можно ожидать, что чип Snapdragon X60 появится в коммерческих премиальных смартфонах где-то в начале 2021 года.
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