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Поставки Apple iPhone SE 2 могут быть отложены из-за коронавируса

19 февраля 2020, 15:50





Вспышка коронавируса продолжает создавать проблемы технологическим компаниям, чье производство в основном локализовано в Китае. Эти проблемы коснулись и Apple, ведь большая часть производств iPhone простаивает уже второй месяц. Изначально компания планировала возобновить работу на всех заводах в феврале, но последние новости говорят о том, что это случится лишь в конце марта.

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Apple планировала провести пресс-конференцию для презентации iPhone SE 2, причем телефон, вероятно, поступит в продажу с конца этой недели 3 апреля. Тем не менее, вспышка коронавируса все еще влияет на цепочки поставок, поскольку производство борется за удовлетворение заказов и потребностей.

Apple изначально поручила поставщикам изготовить почти 80 миллионов iPhone, из которых 15 миллионов устройств будут не премиального сегмента iPhone. Однако сейчас поставщики компании работают лишь на 30% от всех мощностей, поэтому крайне маловероятно, что Apple сможет реализовать все свои планы по поставкам в срок.

Неопределенность в том, находится ли эпидемия под контролем властей Китая, заставляет Apple корректировать финансовые прогнозы на первый квартал текущего года. При этом компания все же надеется, что задержка поставок не повлияет на ее стратегию продаж во второй половине года.



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