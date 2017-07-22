Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг пообещал аналитикам, что они не будут разочарованы на грядущей GPU Technology Conference 2020, тем самым подтвердив слухи о том, что Nvidia готовит эволюционные изменения RTX и другие перемены в игровом, профессиональном и облачном направлениях компании.
Если верить слухам, то Nvidia выпустит новую серию игровых видеокарт на этом GTC 2020, а также представит преемник своих видеокарт серии Volta.
Кроме того Nvidia начала дразнить пользователей видеокартой Cyberpunk 2077 "limited edition",новинка представляет собой слегка переработанную флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti. Причём вся переработка, созданной при участии CD Projekt Red видеокарты, ограничивается изменением дизайна кожуха, теперь выполненного в цветах Cyberpunk 2077.
Новое поколение продуктов Nvidia, по слухам, будет построено с использованием архитектуры Nvidia следующего поколения Ampere и с использованием технологии производства 7 нм от TSMC или Samsung. Эти изменения должны позволить Nvidia значительно повысить эффективность своего графического оборудования и обеспечить повышенный уровень производительности.
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