Гики из Южной Кореи на одном из технических форумов опубликовали скриншот предполагаемого тестового запуска Core i7-10700F на Cinebench R20. Core i7-10700F - это 8-ядерный/16-поточный процессор, который в скором времени должен появиться на рынке. Ожидается, что он будет более доступным по цене нежели i7-10700K, поскольку i7-10700F имеет более низкие номинальные тактовые частоты 2,90 ГГц и не имеет встроенной графики, что и обозначает литера F в названии.
Тесты показали, что чип способен набрать 4781 балл в многопоточном тесте и 492 балла в однопоточном. Эти оценки примерно сравниваются с процессором Ryzen 7 3700X от AMD.
Презентация платформы Intel LGA1200 должна состояться в ближайшие месяцы. Главным флагманом предстоящего релиза станет Core i9-10900K с десятью ядрами в обойме.
Intel Core i7-10700F имеет тактовую частоту 2,90 ГГц , а в режиме Turbo Boost Max 3.0 способен разгоняться до 4,8 ГГц. Номинальный теплопакет заявлен на уровне 65 Вт. По техническим характеристикам новый чип можно сравнить с Core i9-9900
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".