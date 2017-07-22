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Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в Европе и Азии

19 февраля 2020, 18:52





Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в большем количестве стран, притом, что изначально они были доступны к продаже только в США. В своем блоге Google объявил, что пакет ключей безопасности Titan (состоящий из ключа USB-A/NFC и ключа Bluetooth/USB/NFC), а также Ключ безопасности USB-C Titan теперь продаются в магазинах Google в Австрии, Германии, Италии, Испании и Швейцарии.

google_titan_keys


Кроме того, ключ USB-C, который Google объединил с Yubico on, теперь также доступен в Канаде, Франции, Японии и Великобритании. Google ранее выпустила пакет в этих регионах, но теперь пользователи в этих странах также могут получить ключи, совместимые с их устройствами USB-C.

Google уже значительно время агитирует за масштабное использование аппаратных ключей безопасности вместо традиционной двухфакторной аутентификации. Как ранее заявляли в компании, применение ключей позволило Google предотвратить фишинговые атаки в отношении 85000 сотрудников.




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