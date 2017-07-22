Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в большем количестве стран, притом, что изначально они были доступны к продаже только в США. В своем блоге Google объявил, что пакет ключей безопасности Titan (состоящий из ключа USB-A/NFC и ключа Bluetooth/USB/NFC), а также Ключ безопасности USB-C Titan теперь продаются в магазинах Google в Австрии, Германии, Италии, Испании и Швейцарии.
Кроме того, ключ USB-C, который Google объединил с Yubico on, теперь также доступен в Канаде, Франции, Японии и Великобритании. Google ранее выпустила пакет в этих регионах, но теперь пользователи в этих странах также могут получить ключи, совместимые с их устройствами USB-C.
Google уже значительно время агитирует за масштабное использование аппаратных ключей безопасности вместо традиционной двухфакторной аутентификации. Как ранее заявляли в компании, применение ключей позволило Google предотвратить фишинговые атаки в отношении 85000 сотрудников.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".