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Xiaomi запустила в продажу настольный компьютер Ningmei CR600

19 февраля 2020, 20:12





Xiaomi Youpin запустила в продажу настольный компьютер Ningmei CR600, основная фишка которого - это массивный 23,8-дюймовый экран 1080P, куда, собственно, и упакована вся начинка. Устройство поставляется в версиях процессора Core i3 и Core i5, а цены начинаются от 3199 юаней (29000 рублей).

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Одна из версий Ningmei CR600 оснащена процессором Intel Core i5-9400 (6 ядер/6 потоков) с частотой ядра 4,1 ГГц. Вторая версия оснащена процессором Intel Core i3-9100.

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На дисплее UHD630 можно не только продуктивно работать с различными дизайнерским или графическим программами, но и играть в 95% основных современных игр. Кроме того, экран поддерживает 8-полосную регулировку. Его можно отрегулировать в вертикальном направлении (- 90 ° к 90 °). Отрегулировать под себя можно и высоту экрана. Новое эргономичное основание обеспечивает вертикальную регулировку дисплея, вертикальное вращение, горизонтальное вращение и регулировку угла нажатия.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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