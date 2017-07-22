Xiaomi Youpin запустила в продажу настольный компьютер Ningmei CR600, основная фишка которого - это массивный 23,8-дюймовый экран 1080P, куда, собственно, и упакована вся начинка. Устройство поставляется в версиях процессора Core i3 и Core i5, а цены начинаются от 3199 юаней (29000 рублей).
Одна из версий Ningmei CR600 оснащена процессором Intel Core i5-9400 (6 ядер/6 потоков) с частотой ядра 4,1 ГГц. Вторая версия оснащена процессором Intel Core i3-9100.
На дисплее UHD630 можно не только продуктивно работать с различными дизайнерским или графическим программами, но и играть в 95% основных современных игр. Кроме того, экран поддерживает 8-полосную регулировку. Его можно отрегулировать в вертикальном направлении (- 90 ° к 90 °). Отрегулировать под себя можно и высоту экрана. Новое эргономичное основание обеспечивает вертикальную регулировку дисплея, вертикальное вращение, горизонтальное вращение и регулировку угла нажатия.