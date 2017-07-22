Intel Labs совместно с QuTech, партнерским проектом TU Delft и TNO (Нидерландской организации прикладных научных исследований), раскрыли ключевые технические характеристики своего нового криогенного квантового процессора под кодовым названием Horse Ridge.
Чип Horse Ridge делает значительно проще в использовании электроники для квантовых систем. Этого удается достичь благодаря высокоинтегрированной системы на кристалле (SoC), позволяющей нарастить производительность кубитов до количества необходимого для применения квантовых вычислений в решении практических задач.
Интегрированная система на кристалле (SoC), реализованная с использованием 22нм CMOS технологии Intel FFL (FinFET Low Power), объединяет в одном устройстве сразу четыре радиочастотных (RF) канала, каждый из которых контролирует до 32 кубитов с помощью частотного мультиплексирования. Horse Ridge способен контролировать до 128 кубитов с помощью одного устройства.
Чип Horse Ridge может работать с широким диапазоном частот, позволяя управлять как работой сверхпроводящих кубитов (так называемых трансмонсов - transmons), так и спиновых кубитов. Трансмонсы обычно работают на частоте около 6 ГГц-7 ГГц, тогда как спиновые кубиты - на частоте от 13 ГГц до 20 ГГц.
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