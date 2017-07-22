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Новый ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020 анонсируют уже 24 февраля

20 февраля 2020, 11:03





Huawei должна была представить на MWC 2020 немало новых продуктов. Но после отмены выставки компания решила перенести свою презентацию в виртуальную плоскость, анонсировав виртуальное мероприятие, которое пройдет 24 февраля.

Новый ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020 анонсируют уже 24 февраля


Ожидается, что на нём будут представлены всё те же продукты, которые должны были дебютировать на MWC 2020. Но это пока лишь наши ожидания, а из опубликованного китайцами тизера понятно, что на презентации будет показан, как минимум, новый ноутбук линейки MateBook. Точная модель этой новинки пока неизвестна, но, скорее всего, мы увидим Huawei MateBook X Pro 2020.

Новый ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020 анонсируют уже 24 февраля


Одновременно с этим был опубликован и второй тизер, и здесь речь явно идёт о планшете. Причём, судя по тексту, планшете достаточно производительном, ориентированным на творческих и креативных людей. И не исключено, что этот гаджет будет основан на флагманском чипсете Kirin 990.

Ещё одной новинкой Huawei, которую мы увидим 24 февраля, может стать складной смартфон Huawei Mate Xs с производительным чипсетом Kirin 990 5G, улучшенным гибким дисплеем и модернизированным шарнирным механизмом. Телефон должен получить обновлённую внешность, которая сделает его более компактным и долговечным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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