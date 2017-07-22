Huawei должна была представить на MWC 2020 немало новых продуктов. Но после отмены выставки компания решила перенести свою презентацию в виртуальную плоскость, анонсировав виртуальное мероприятие, которое пройдет 24 февраля.
Ожидается, что на нём будут представлены всё те же продукты, которые должны были дебютировать на MWC 2020. Но это пока лишь наши ожидания, а из опубликованного китайцами тизера понятно, что на презентации будет показан, как минимум, новый ноутбук линейки MateBook. Точная модель этой новинки пока неизвестна, но, скорее всего, мы увидим Huawei MateBook X Pro 2020.
Одновременно с этим был опубликован и второй тизер, и здесь речь явно идёт о планшете. Причём, судя по тексту, планшете достаточно производительном, ориентированным на творческих и креативных людей. И не исключено, что этот гаджет будет основан на флагманском чипсете Kirin 990.
Ещё одной новинкой Huawei, которую мы увидим 24 февраля, может стать складной смартфон Huawei Mate Xs с производительным чипсетом Kirin 990 5G, улучшенным гибким дисплеем и модернизированным шарнирным механизмом. Телефон должен получить обновлённую внешность, которая сделает его более компактным и долговечным.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".