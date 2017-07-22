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Xiaomi запатентовала SIM с функциями хранения данных

20 февраля 2020, 13:02





Xiaomi готовит революцию на рынке SIM-карт. Компания запатентовала SIM-карту 5G, которая объединяет в себе функции работы в сети и функции хранения данных. Что интересно, эта технология не так уж и нова. В 2019 году она была впервые представлена компанией ​​Ziguang.

xiaomi_sim_2


Судя по всему, в Xiaomi обратили внимание на технологию и запатентовали собственный прототип на ее основе. Патент описывает SIM-карту, которая оснащена технологией карты памяти с одной стороны и компонентами для SIM-карты с обратной стороны для обеспечения обеих функций.

xiaomi_sim_1


Для индустрии смартфонов эта технология может иметь революционное значение. В то время как несколько OEM-производителей предлагают дополнительную память в своих слотах с двумя гибридными SIM-картами, флагманские смартфоны более высокого класса обычно пропускают эту функцию, но предоставляют больший объем внутренней памяти. Но новая технология могла бы стать более разумным способом будущего обоснования необходимости дополнительного хранилища на любом устройстве. Кроме того, это также обеспечило бы более легкую миграцию данных для пользователя при смене смартфона.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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