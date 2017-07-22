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Смартфон Vivo Z6 5G будет официально представлен 29 февраля

20 февраля 2020, 13:57





После ряда слухов, касающихся смартфона Vivo Z6 5G, компания наконец официально заявила, что новинка будет представлена 29 февраля в Китае. Vivo уже объявила о возможности предзаказа устройства, предложив бонус виде бесплатных наушников, тем кто закажет смартфон до его официальной презентации.

vivo_z6_5g


Судя по изображениям смартфона в сети, можно сделать вывод, что телефон будет оснащен перфорированным дисплеем с вырезом для фронтальной камеры в верхнем правом углу. Ожидается, что Vivo Z6 5G получит питание от недавно анонсированного SoC Qualcomm Snapdragon 765G, который оснащен модемом X55 5G. Это тот же чипсет, который работает на Redmi K30 5G от Xiaomi.

Смартфон будет оснащен четырехмодульной камерой, в которой датчики размещены внутри прямоугольного модуля камеры, сопровождаемого светодиодной вспышкой. Также стало известно, что устройство будет работать от батареи емкостью 5000 мАч вместе с поддержкой технологии быстрой зарядки 44 Вт. Предполагается, что телефон, оснащенный датчиком отпечатков пальцев, установленным на задней панели, будет работать под управлением Android 10 и будет оснащен Dual 4G VoLTE, а также двухрежимным соединением SA / NSA 5G.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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