GIGABYTE обновила линейку мини-ПК Brix новейшими и лучшими мобильными процессорами Intel Comet Lake 10-го поколения. Brix mini PC размером 46,8 x 119,5 x 119,5 мм - это компактный форм-фактор и именно этот ПК опровергает тезис о том, что мощность пропорциональна размеру.
GIGABYTE Brix доступен в четырех вариантах, которые отличаются друг от друга лишь центральным процессором. В зависимости от запросов, в качестве начинки можно получить, как двухъядерный Intel Core i3-10110U, так и шестиядерный Core i7-10710U. Эти процессоры представляют собой модели TDP мощностью 15 Вт, поэтому, несмотря на свои компактные размеры, Brix справляется с нагревом.
Мини-ПК Brix поставляется с монтажным кронштейном для креплений VESA размером 75 x 75 мм и 100 x 100 мм, что позволяет размещать его за монитором. Варианты хранения ограничены одним 2,5-дюймовым диском толщиной до 9,5 мм. Для оперативной памяти Brix использует два слота SO-DIMM, которые могут поддерживать до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц.
GIGABYTE оснастила Brix двухдиапазонным беспроводным адаптером Intel Wireless-AC 3168 с поддержкой Bluetooth 4.2 и WiFi 802.11ac. На передней панели есть три порта USB 3.2 Gen 2 и разъем USB Gen 2 Type-C вместе с разъемом для наушников. На задней панели расположены два порта HDMI 2.0a для вывода видео, два дополнительных порта USC 3.2 Gen 2, вход питания и, конечно, разъем RJ45 Ethernet.