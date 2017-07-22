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GIGABYTE обновила линейку мини-ПК Brix

20 февраля 2020, 14:39





GIGABYTE обновила линейку мини-ПК Brix новейшими и лучшими мобильными процессорами Intel Comet Lake 10-го поколения. Brix mini PC размером 46,8 x 119,5 x 119,5 мм - это компактный форм-фактор и именно этот ПК опровергает тезис о том, что мощность пропорциональна размеру.

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GIGABYTE Brix доступен в четырех вариантах, которые отличаются друг от друга лишь центральным процессором. В зависимости от запросов, в качестве начинки можно получить, как двухъядерный Intel Core i3-10110U, так и шестиядерный Core i7-10710U. Эти процессоры представляют собой модели TDP мощностью 15 Вт, поэтому, несмотря на свои компактные размеры, Brix справляется с нагревом.

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Мини-ПК Brix поставляется с монтажным кронштейном для креплений VESA размером 75 x 75 мм и 100 x 100 мм, что позволяет размещать его за монитором. Варианты хранения ограничены одним 2,5-дюймовым диском толщиной до 9,5 мм. Для оперативной памяти Brix использует два слота SO-DIMM, которые могут поддерживать до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц.

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GIGABYTE оснастила Brix двухдиапазонным беспроводным адаптером Intel Wireless-AC 3168 с поддержкой Bluetooth 4.2 и WiFi 802.11ac. На передней панели есть три порта USB 3.2 Gen 2 и разъем USB Gen 2 Type-C вместе с разъемом для наушников. На задней панели расположены два порта HDMI 2.0a для вывода видео, два дополнительных порта USC 3.2 Gen 2, вход питания и, конечно, разъем RJ45 Ethernet.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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