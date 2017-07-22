РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс MATREXX 30 SI: минималистичный корпус Micro-ATX

20 февраля 2020, 15:50





Сегодня DeepCool выпустил MATREXX 30 SI - минималистичный корпус Micro-ATX для тех, кто не любит смотреть на внутренности компьютера. Основные элементы дизайна корпуса - это непрозрачные боковые панели из черной стали и ребристая конструкция в передней части корпуса с прорезями между ребрами, которые служат в качестве впускных отверстий.

matrexx_30_si_1


Внутри есть место для "материнки" Micro-ATX или Mini-ITX и блока питания ATX. Для размещения накопителей есть множество вариантов - это два 5,25-дюймовых отсека, из которых один является внешним; три 3,5-дюймовых отсека и два дополнительных 2,5-дюймовых крепления.

matrexx_30_si_2


За лотком для материнской платы находится 1,5 см пространства прокладки кабеля. Основная камера обеспечивает свободное пространство для видеокарт длиной до 25 см и процессорных кулеров высотой до 15,1 см. Варианты охлаждения включают один 120-миллиметровый передний воздухозаборник и 120-миллиметровый задний выход. На передней панели есть место под пару разъемов USB и разъемов HDA.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

Читайте также:

  • GIGABYTE обновила линейку мини-ПК Brix
  • Xiaomi запустила в продажу настольный компьютер Ningmei CR600
  • Apple работает над моноблоком с принципиально новым дизайном
  • Corsair представила игровые системы серии Vengeance 6100
  • Intel выпустила мини-ПК NUC Provo Canyon на базе Whiskey Lake-U

    • следующая новость
    Семейство видеокарт AMD прошло сертификацию RPA

    предыдущая новость
    GIGABYTE обновила линейку мини-ПК Brix

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 февраля, 2020

    Семейство видеокарт AMD прошло сертификацию RPA

    Анонс MATREXX 30 SI: минималистичный корпус Micro-ATX

    GIGABYTE обновила линейку мини-ПК Brix

    Смартфон Vivo Z6 5G будет официально представлен 29 февраля

    Xiaomi запатентовала SIM с функциями хранения данных

    Новый ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020 анонсируют уже 24 февраля

    AMD представила серверные процессоры EPYC 7662 и EPYC 7532

    19 февраля, 2020

    Intel и QuTech в рамках исследования представили первый криогенный чип для квантовых систем

    Xiaomi запустила в продажу настольный компьютер Ningmei CR600

    Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в Европе и Азии

    Intel Core i7-10700F примерно соответствует Ryzen 7 3700X

    Nvidia намекает на большие анонсы на GTC 2020

    Поставки Apple iPhone SE 2 могут быть отложены из-за коронавируса

    Qualcomm Snapdragon X60: 5G-модем третьего поколения

    Универсальный кулер Shadow Rock 3 с асимметричной конструкцией появится в продаже уже в марте

    SDK объявила о начале поставок пластин с технологией MAMR

    Магазины начали принимать предзаказы на новые Google Pixel Buds

    18 февраля, 2020

    CenTaur CHA NCORE: 8-ядерный процессор с новой микроархитектурой

    Анонс: портативный bluetooth-динамик Libratone bird

    Глава Nubia раскрыл характеристики Red Magic 5G

    ССЫЛКИ