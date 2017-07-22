Сегодня DeepCool выпустил MATREXX 30 SI - минималистичный корпус Micro-ATX для тех, кто не любит смотреть на внутренности компьютера. Основные элементы дизайна корпуса - это непрозрачные боковые панели из черной стали и ребристая конструкция в передней части корпуса с прорезями между ребрами, которые служат в качестве впускных отверстий.
Внутри есть место для "материнки" Micro-ATX или Mini-ITX и блока питания ATX. Для размещения накопителей есть множество вариантов - это два 5,25-дюймовых отсека, из которых один является внешним; три 3,5-дюймовых отсека и два дополнительных 2,5-дюймовых крепления.
За лотком для материнской платы находится 1,5 см пространства прокладки кабеля. Основная камера обеспечивает свободное пространство для видеокарт длиной до 25 см и процессорных кулеров высотой до 15,1 см. Варианты охлаждения включают один 120-миллиметровый передний воздухозаборник и 120-миллиметровый задний выход. На передней панели есть место под пару разъемов USB и разъемов HDA.