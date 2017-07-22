Сертификации RRA - один из самых надежных методов прогнозирования того, когда выйдет конкретный графический процессор. И похоже, что AMD в скором времени готовит выход на рынок большого семейства графических процессоров, которые только что прошли сертификацию RPA.
Сертификация RRA - это мера, которую все потребительские ASIC должны пройти в Южной Корее, аналогичная процедуре в США. Однако в отличие от штатов, RRA публикует свои сертификаты в открытом доступе, что очень удобно ведь позволяет увидеть, какие процессоры готовятся к массовому производству.
Графический процессор AMD ATI-102-D32310 вчера получил сертификацию RRA, а это означает, что AMD не только завершила свои планы относительно будущего семейства графических процессоров, но и представила его властям (больше никаких изменений в дизайне теперь не возможно). Теперь до выхода на рынок должно пройти от трех до шести месяцев.
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