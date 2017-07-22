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Семейство видеокарт AMD прошло сертификацию RPA

20 февраля 2020, 16:55





Сертификации RRA - один из самых надежных методов прогнозирования того, когда выйдет конкретный графический процессор. И похоже, что AMD в скором времени готовит выход на рынок большого семейства графических процессоров, которые только что прошли сертификацию RPA.

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Сертификация RRA - это мера, которую все потребительские ASIC должны пройти в Южной Корее, аналогичная процедуре в США. Однако в отличие от штатов, RRA публикует свои сертификаты в открытом доступе, что очень удобно ведь позволяет увидеть, какие процессоры готовятся к массовому производству.

Графический процессор AMD ATI-102-D32310 вчера получил сертификацию RRA, а это означает, что AMD не только завершила свои планы относительно будущего семейства графических процессоров, но и представила его властям (больше никаких изменений в дизайне теперь не возможно). Теперь до выхода на рынок должно пройти от трех до шести месяцев.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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