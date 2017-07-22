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Рендеры Google Pixel 5 XL появились в сети

20 февраля 2020, 18:30





Спустя четыре месяца после запуска Google Pixel 4, компания уже во всю трудится над новой версией флагмана, а в сеть потихонечку сливается информация о будущем устройстве, несмотря на тот факт, что до его выхода как минимум восемь месяцев.

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Сегодня в сеть просочились визуализация смартфона, основанная на файлах 3D CAD. Ясно, что на этой стадии разработки, представленные эскизы телефона - это лишь одна из его возможных версий. Однако, если Google остановится именно на этом варианте, то это будет значить, что смартфон претерпит радикальные изменения.

Так, например, исчез квадратный модуль камеры из серии Google Pixel 4, и на его месте находится огромная камера bump, которая сидит в середине телефона и выглядит так, как мы никогда не видели раньше. Новый дизайн выглядит довольно странно, мягко говоря, но в конечном итоге представляет собой более уникальное направление для компании.

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Рендеры передней панели флагманского смартфона, к сожалению, не были предоставлены, но прототип, о котором идет речь, как правило, включает в себя большой верхний ободок, так же как и Google Pixel 4, который предположительно включает в себя технологии Google Motion Sense и Face Unlock.

Как и недавно анонсированная линейка Samsung Galaxy S20, ожидается, что Google Pixel 5 и Pixel 5 XL будут представлены высококачественным Snapdragon 865 от Qualcomm. Объем хранилища и оперативной памяти, который Google планирует включить, еще не подтвержден, но минимальная конфигурация 8/128GB кажется вероятной.

Как прямой результат использования чипсета Snapdragon 865, флагманы следующего поколения Google также будут иметь поддержку сетей 5G. Это будет негативно влиять на срок службы батареи, поэтому в этом году ожидается более емкая батарея.



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