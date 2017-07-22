Отмена Mobile World Congress 2020 больно ударила по планам HTC продемонстрировать грандиозным шоу свои достижения на рынке VR-гарнитур. Однако сегодня компания наряду с линейкой гарнитур Cosmos представила абсолютно новый концепт VR-очков.
Проект получил название Proton Vive, и он представляет из себя действительно новое исполнение по сравнению с нынешними громоздкими гарнитурами. Помимо смены дизайна, возможный переход к технологии микродисплеев поможет существенно уменьшить размеры и вес VR-очков. Хотя, вероятно, сначала, это также повысит цену, учитывая относительно ограниченное использование технологии в потребительских устройствах по сравнению с экранами смартфонов.
На сегодня HTC рассказала о двух возможных версиях продукта, одна из которых предусматривает наличие собственных вычислительных мощностей, а другая предусматривает привязку к смартфону. Также в HTC пока не рассматривают потоковый подход 5G, поскольку в компании остерегаются привязывать к голове пользователя приемник 5G, из-за опасений о здоровье пользователя.
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