Sony сегодня представила новый смартфон из серии Xperia. Модель под названием Xperia L4 подразумевается, как смартфон для развлечений - просмотра различного контента и игр. Об этом говорят его пропорции - 6,2-дюймовый и 21:9 широкий дисплей, а также функция нескольких окон для работы с множеством приложений одновременно.
Девайс будет работать на базе чипа MediaTek Helio P22. Объемы внутренней и оперативной памяти как-будто бы тоже взяты из прошлого. Это 3 Гб "оперативки" и 64 внутренней, с возможностью расширить при помощи MicroSD до 512 Гб.
Смартфон оснащен тройной камерой, с главным объективом 13 мегапикселей, ультра-широким объективом на пять мегапикселей и двухпиксельной камерой глубины. На борту также довольно объемная батарея емкостью 3,580 мАч.
Для пользователя ищущего устройство для развлечений - этот смартфон может быть хорошим вариантом. Однако по мнению некоторых экспертов возможно высокий ценник вкупе с не самой сильной начинкой может отпугнуть потенциальных покупателей Xperia L4. В любом случае, он будет доступен в черно-синем цвете с весны этого года.
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