В России начался приём предзаказов на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Все три гаджета уже можно заказать в фирменных салонах Samsung и в магазинах партнеров.
Пользователи, оформившие заявку на Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ или Galaxy S20 Ultra, получат в подарок беспроводные наушники нового поколения Galaxy Buds+, а также эксклюзивную возможность стать обладателем нового флагманского устройства до официального старта продаж 13 марта.
Samsung Galaxy S20 Ultra появится в России в сером и чёрном цветах по цене 99 990 рублей, Galaxy S20+ можно будет купить в сером, чёрном и красном корпусе за 79 990 рублей, а за Galaxy S20 в сером, голубом и красном цветах нужно будет отдать 69 990 рублей.
Недавно анонсированный Samsung смартфон Galaxy S20 Ultra уже был по достоинству оценен специалистами DisplayMate, которые назвали его дисплей лучшим решением на мобильном рынке, поставив ему высшую оценку А+. OLED-панель гаджета установила 12 рекордов в отрасли -- от контрастности до точности цветопередачи.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".