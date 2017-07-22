РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20 добрались до России

21 февраля 2020, 09:15





В России начался приём предзаказов на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Все три гаджета уже можно заказать в фирменных салонах Samsung и в магазинах партнеров.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20 добрались до России


Пользователи, оформившие заявку на Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ или Galaxy S20 Ultra, получат в подарок беспроводные наушники нового поколения Galaxy Buds+, а также эксклюзивную возможность стать обладателем нового флагманского устройства до официального старта продаж 13 марта.

Samsung Galaxy S20 Ultra появится в России в сером и чёрном цветах по цене 99 990 рублей, Galaxy S20+ можно будет купить в сером, чёрном и красном корпусе за 79 990 рублей, а за Galaxy S20 в сером, голубом и красном цветах нужно будет отдать 69 990 рублей.

Недавно анонсированный Samsung смартфон Galaxy S20 Ultra уже был по достоинству оценен специалистами DisplayMate, которые назвали его дисплей лучшим решением на мобильном рынке, поставив ему высшую оценку А+. OLED-панель гаджета установила 12 рекордов в отрасли -- от контрастности до точности цветопередачи.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

Читайте также:

  • Слухи: в новом Samsung Galaxy Fold 2 будет применяться технология камеры под дисплеем
  • В сеть попали рендеры нового Samsung Galaxy A70e
  • Анонс Samsung Galaxy S20 Ultra: смартфон премиум-класса со 100-кратным зумом
  • Samsung представил новый Galaxy Z Flip
  • Анонс Samsung Galaxy Buds+: больше часов беспрерывного прослушивания
  • Анонс Galaxy S20 и S20 Plus

    • следующая новость
    Анонс AOC Agon AG353UCG: флагманский сверхширокий игровой монитор с DisplayHDR 1000

    предыдущая новость
    Анонс Sony Xperia L4: смартфон для развлечений

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 февраля, 2020

    Анонс AOC Agon AG353UCG: флагманский сверхширокий игровой монитор с DisplayHDR 1000

    Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20 добрались до России

    20 февраля, 2020

    Анонс Sony Xperia L4: смартфон для развлечений

    HTC продемонстрировала новый концепт VR-гарнитуры

    Рендеры Google Pixel 5 XL появились в сети

    Семейство видеокарт AMD прошло сертификацию RPA

    Анонс MATREXX 30 SI: минималистичный корпус Micro-ATX

    GIGABYTE обновила линейку мини-ПК Brix

    Смартфон Vivo Z6 5G будет официально представлен 29 февраля

    Xiaomi запатентовала SIM с функциями хранения данных

    Новый ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020 анонсируют уже 24 февраля

    AMD представила серверные процессоры EPYC 7662 и EPYC 7532

    19 февраля, 2020

    Intel и QuTech в рамках исследования представили первый криогенный чип для квантовых систем

    Xiaomi запустила в продажу настольный компьютер Ningmei CR600

    Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в Европе и Азии

    Intel Core i7-10700F примерно соответствует Ryzen 7 3700X

    Nvidia намекает на большие анонсы на GTC 2020

    Поставки Apple iPhone SE 2 могут быть отложены из-за коронавируса

    Qualcomm Snapdragon X60: 5G-модем третьего поколения

    Универсальный кулер Shadow Rock 3 с асимметричной конструкцией появится в продаже уже в марте

    ССЫЛКИ