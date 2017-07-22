Компания AOC представила новый флагманский игровой монитор AOC Agon AG353UCG. Как и большинство других игровых решений, новинка отличается высокой частотой обновления, небольшим временем отклика и низкой задержкой на входе.
AOC Agon AG353UCG построен на изогнутой 35-дюймовой VA-панели с нативным разрешением 3440x1440 пикселей, небольшим временем отклика в 2 мс (от серого к серому), высокой частотой обновления 200 Гц и радиусом кривизны 1800 мм. Монитор использует технологию квантовых точек и может похвастаться сертификатом VESA DisplayHDR 1000, гарантирующим пиковую яркость 1000 нит, высокой контрастностью 2500:1 и 90% охватом цветового пространства DCI-P3.
Новый монитор может точно отображать HDR в играх, используя Nvidia G-Sync Ultimate с минимальной задержкой на входе. Его динамический диапазон охватывает от 0,05 нит на уровнях черного до 1000 нит на участках максимальной яркости, а 512 локальных зон затемнения обеспечивают очень широкий динамический диапазон.
В дизайне AOC Agon AG353UCG сочетаются конструкция без рамок с трёх сторон, RGB-подсветка в форме кольца на задней панели и V-образная подставка с возможностью регулировки по высоте (до 120 мм). Предусмотрен в новинке и держатель для гарнитуры, который теперь находится и слева, и справа.
AOC Agon AG353UCG появится в продаже до конца февраля 2020 года по ориентировочной цене 173 499 рублей.
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