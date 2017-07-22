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Анонс флагманских смарт-часов TicWatch Pro 2020: повышенная прочность и автономность работы

21 февраля 2020, 11:05





Поддерживаемая Google компания Mobvoi заявила о грядущем обновлении линейки флагманских смарт-часов Pro. Новая модель обладает большей памятью и соответствует военному стандарту 810G, что говорит о ее повышенной прочности.

Анонс флагманских часов TicWatch Pro 2020


Гажет носит название TicWatch Pro 2020. Умные часы будут доступны для покупки в США за 260$ (16000 рублей) через Amazon и официальный сайт Mobvoi в начале марта. Однако клиенты в Великобритании уже могут купить умные часы за 223 фунта стерлингов (16000 рублей) в интернет-магазине Mobvoi .

В отличие от оригинальной модели, версия 2020 года поставляется с 1 ГБ ОЗУ и, как уже упоминалось ранее, умные часы созданы для того, чтобы выдерживать экстремальные температуры, удары, пыль и воду (до 1,5 м в глубину в течение 30 минут).

Анонс флагманских часов TicWatch Pro 2020


Внутри TicWatch Pro 2000 установлен процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и 4 ГБ хранилища. Умные часы работают на основе операционной системы Google Wear и включают в себя встроенные функции подключения GPS, Bluetooth и Wi-Fi, а также NFC (Near Field Communications) для платежей через Google Pay.

Батарея емкостью 415 мАч обеспечит от 2 до 30 дней непрерывной работы благодаря технологии двойного дисплея. Срок службы батареи можно существенно оптимизировать перейдя в режим экономии энергии, но при этом придется отказаться от некоторых важных функций вроде уведомлений, GPS и других.

Наконец, стоит упомянуть о TicWatch Pro 2020, оснащенном 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 400 x 400 пикселей и дополнительным ЖК-дисплеем FSTN.



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