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Анонс флагмана Xiaomi Redmi K30 Pro с всплывающей селфи-камерой

21 февраля 2020, 12:07





Бренд Xiaomi Redmi недавно выпустил смартфон Redmi K30 на своем домашнем рынке, и теперь готовится запустить в продажу Pro-версию смартфона под названием Redmi K30 Pro. Это подтвердил президент Xiaomi China и генеральный директор бренда Redmi, Лу Вейбинг.

Анонс Xiaomi redmi k30 pro


Кроме того на Weibo был проведен опрос пользователей, которых спрашивали о том, какой тип фронтальной камеры они хотели бы видеть на будущей новинке. Большинство опрошенных выбрали вариант с всплывающей селфи-камерой.

Интересно, что недавно просочившиеся в прессу изображение смартфона K30 Pro показывает, что устройство будет оснащено всплывающим фронтальным механизмом камеры, аналогичным его предшественнику Redmi K20 Pro .

Недавно два смартфона Xiaomi с номерами моделей M2001J11E и M2001J11C прошли процесс сертификации 3C , которые, как считается, являются моделями Redmi K30 Pro. Телефон работает от батареи 4700 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки 33 Вт.

Также Redmi K30 Pro будет оснащен полноэкранным дисплеем OLED. Также известно, что он будет поставляться с модулем камеры Sony IMX686 «Oreo».

Смартфон будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой двухрежимного режима SA и NSA 5G, а также 8 ГБ ОЗУ, которое, как ожидается, будет ОЗУ LPDDR5.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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