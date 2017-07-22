Бренд Xiaomi Redmi недавно выпустил смартфон Redmi K30 на своем домашнем рынке, и теперь готовится запустить в продажу Pro-версию смартфона под названием Redmi K30 Pro. Это подтвердил президент Xiaomi China и генеральный директор бренда Redmi, Лу Вейбинг.
Кроме того на Weibo был проведен опрос пользователей, которых спрашивали о том, какой тип фронтальной камеры они хотели бы видеть на будущей новинке. Большинство опрошенных выбрали вариант с всплывающей селфи-камерой.
Интересно, что недавно просочившиеся в прессу изображение смартфона K30 Pro показывает, что устройство будет оснащено всплывающим фронтальным механизмом камеры, аналогичным его предшественнику Redmi K20 Pro .
Недавно два смартфона Xiaomi с номерами моделей M2001J11E и M2001J11C прошли процесс сертификации 3C , которые, как считается, являются моделями Redmi K30 Pro. Телефон работает от батареи 4700 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки 33 Вт.
Также Redmi K30 Pro будет оснащен полноэкранным дисплеем OLED. Также известно, что он будет поставляться с модулем камеры Sony IMX686 «Oreo».
Смартфон будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой двухрежимного режима SA и NSA 5G, а также 8 ГБ ОЗУ, которое, как ожидается, будет ОЗУ LPDDR5.
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