Выпуск последней версии в серии игровых смартфонов Black Shark уже не за горами, но основные технические характеристики флагмана до сих пор неизвестны. Однако сегодня появилась уверенная информация касательно скорости зарядки и емкости батареи Black Shark 3.
По словам генерального директора Black Shark Ло Шао, компания ищет баланс между емкостью батареи и зарядкой смартфона, стараясь учесть тот факт, что смартфон будет оснащен 5G, а значит нагрузка на батарею будет основательной. При этом компании нужно разработать дизайн смартфона таким образом, чтобы учесть отвод тепла.
Руководство Black Shark также провело опрос среди пользователей, где предложило разные варианты конфигурации скорости зарядки и объема батареи. Победила конфигурация 65 Вт + 5000 мАч, что в принципе совпадает с вариантом, предложенным компанией ранее.
Поэтому, можно с уверенность сказать, что Black Shark 3 будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Кроме того, другие утечки и сообщения показали, что игровой смартфон будет поддерживать SA и NSA Dual Mode 5G. Ожидается, что дисплей будет иметь разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц.
Под капотом Black Shark 3, скорее всего, будет установлена Qualcomm Snapdragon 865 SoC в паре с модемом X55 5G. Что касается памяти, то ожидается наличие флеш-чипа LPDDR5 вместе с UFS 3.0. Помимо популярных флагманских функций, Wi-Fi 6 также может быть включен вместе с NFC.
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