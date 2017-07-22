Lenovo Xiaoxin выпустила новый ноутбук в Китае. Модель следующего поколения под названием Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 - ноутбук, оснащенный графической картой NVIDIA GeForce MX350.
Xiaoxin Air 14 2020 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей с фронтальной камерой на борту. Ноутбук работает на процессоре Core i5-1035G1 десятого поколения и процессоре Core i7-1065G7 на некоторых моделях. Оба SoC являются четырехъядерными и восьмипоточными. Версия i7 имеет максимальную частоту 3,9 ГГц и 16 ГБ в памяти, а также двухканальную память DDR4 4300 МГц.
Благодаря встроенной видеокарте NVIDIA GeForce MX350 игровая производительность увеличилась на 20% по сравнению с MX250. Производительность обработки изображений также удвоилась. Производительность обработки видео увеличилась в 2,7 раза. При этом не стоит ожидать, что ноутбук сможет обрабатывать тяжелую игровую графику.
Вес ноутбука 1,39 кг, а толщина 16,9 мм. Он поставляется с белой удобной клавиатурой с подсветкой. Датчик отпечатков пальцев интегрирован с ключом питания. На борту также два интерфейса USB 3.1 Gen 1, полноразмерное гнездо для SD-карты, полнофункциональный интерфейс Type-C, интерфейс HDMI и разъем для наушников.
Стоимость Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 зависит от версии процессора на борту. Так, версия Core i7-1065G7 с 16 ГБ + 512 ГБ стоит 838$ (52000 рублей), а версия Core i5-1035G1 с 16 ГБ + 512 ГБ стоит 725$ (45000 рублей). Ноутбук поступит в продажу 27 февраля.
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