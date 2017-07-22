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Анонс ASUS TUF Gaming GT301: стильный корпус для геймеров

21 февраля 2020, 18:39





ASUS анонсировала корпус для ПК TUF Gaming GT301, который отлично подойдет заядлым геймерам. В первую очередь хочется отметить стильный дизайн корпуса, имеющий перфорированную сотовую переднюю панель для облегчения воздушного потока. Боковая панель выполнена из закаленного стекла, так чтобы были видны внутренности компьютера.

Анонс ASUS TUF Gaming GT301


TUF Gaming GT301 имеет четыре имеет четыре предустановленных вентилятора ARGB 120 мм, три из которых спереди, а один сзади. Возможна поддержка шести вентиляторов 120 мм. Возможна работа с вентиляторами 140 мм, тогда два можно установить спереди.

Анонс ASUS TUF Gaming GT301


Предустановленные вентиляторы-это вентиляторы с поддержкой RGB, которые позволяют работать с материнскими платами с поддержкой Aura. Эти вентиляторы - эксклюзивная технология освещения ASUS Aura Sync. TUF Gaming GT301 обеспечивает окружающее освещение, которое может быть синхронизировано с компонентами Aura Sync-enabled.

Анонс ASUS TUF Gaming GT301


В системный блок можно поставить до четырех 2,5-дюймовых SSD, двух 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет использовать большой объем памяти для этого компактного корпуса ПК. Корпус предусмотрено место для двух портов US 3.2 Gen1, одного порта наушников / микрофона 3,5 мм. Передняя панель также имеет две кнопки, одну кнопку управления светодиодным освещением и одну кнопку сброса. Этот корпус поддерживает максимальную длину графического процессора 320 мм и высоту процессорного кулера 160 мм.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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