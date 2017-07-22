Поставки смартфонов 5G в 2020 году, как ожидается, вырастут более чем в десять раз по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году было отгружено всего 19 миллионов 5G-телефонов, что всего один процент от продаж, то цифры на 2020 предсказывают несколько иные. В текущем году, как предсказывают аналитики, будет отгружено около 200 миллионов смартфонов пятого поколения.
Ожидается, что на Китай, США, Южную Корею, Японию и Германию в этом году будет приходиться 9 из 10 всех продаж смартфонов 5G по всему миру. Индия и Индонезия, рынки которых очень важны, пока не будут в числе стран лидирующих по поставкам 5G, поскольку сотовая инфраструктура здесь к этому еще не готова.
В целом, поставки смартфонов 5G в 2020 году, вероятно, составят 15 процентов от всех продаж. Судя по всему, продажи могли бы быть еще выше, если бы не коронавирус и последующее замедление мировой экономики. Эпидемия не просто нарушает производство мобильных телефонов в Азии, она также сократила покупательскую активность в Китае, который, согласно отчету, является самым важным рынком для смартфонов 5G прямо сейчас, на долю которого приходится около половины всех продаж. Однако ожидается, что во втором полугодии ситуация нормализуется.
Статистика на самом деле не удивляет, так как чипмейкеры и производители смартфонов одинаково пытаются сделать 5G более доступным, в то время как правительства и операторы связи пытаются улучшить покрытие в различных странах.
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