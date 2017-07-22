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Samsung запатентовал некоторые новшества для Galaxy Note 20

21 февраля 2020, 22:15



Samsung совсем недавно анонсировала серию флагманских смартфонов Galaxy S20 и первые клиенты уже ждут своих заказов. На очереди линейка Galaxy Note 20 презентация которой, как правило, происходит в конце года. Сегодня же появились некоторые слухи относительно технологических инноваций, которые корейский гигант может применить в Galaxy Note 20.

Samsung запатентовал новшества для Galaxy Note20



Согласно патенту, одобренному бюро США по патентам и товарным знакам (USPTO), Samsung запатентовала несколько новых технологий, которые можно увидеть на Galaxy Note 20 series. Глядя на иллюстрации, найденные в патентах, видно, Galaxy Note 20 имеет экран-водопад с кнопками, таким как регуляторы громкости, которые проходят через стекло дисплея.

Примечательно, что запатентованный дисплей напоминает технологию, которую можно найти в Huawei Mate 30 Pro . Дизайн, показанный в патентах, демонстрирует смартфон, у которого есть кнопка питания и громкоговорители, выступающие из экрана. Чтобы сделать это возможным, Samsung также должен сделать вырезы из того же стекла, в отличие от Huawei, который просто добавил виртуальные кнопки на смартфонах.

Патент описывает и другие возможные технические "фишки", которым возможно будет оснащен флагман - это голографический проектор, который отображает стереоскопические изображения. Другие описания включают датчик ЭМГ (электромиография), датчик электроэнцефалограммы (ЭЭГ), датчик электрокардиограммы (ЭКГ) и сканер отпечатков пальцев.

Исторически сложилось, что Samsung выпускает две флагманские серии в год. Линейка Galaxy Note обычно следует за серией Galaxy S и включает в себя некоторые функции, которые упускаются из-за ценовых или технологических ограничений. Это также позволяет Samsung справиться и адаптироваться к любому новому технологическому прорыву и включить его в последний премиум-смартфон.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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