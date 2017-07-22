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Анонс флагманский Realme X50 Pro 5G: быстрый заряд при объемном аккумуляторе

24 февраля 2020, 14:07



Realme X50 Pro 5G не похож ни на один другой телефон, который бренд запустил на сегодняшний день. Во-первых, на этом телефоне нет 3,5-мм разъема. Как говорят в компании - это сделано ради экономии места. Здесь также отсутствует слот карт MicroSD.


Смартфон Realme X50 Pro 5G


X50 Pro имеет стеклянную заднюю часть, и она имеет матовую отделку, которая сразу же вызывает сходство с OnePlus 7T Pro. Телефон доступен в двух цветовых вариантах - зеленый и красный.

Продолговатый корпус камеры сзади содержит четыре датчика: 64-мегапиксельный стрелок, соединенный с 12-мегапиксельным зум-объективом с 20-кратным гибридным зумом, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и 2-мегапиксельным портретным объективом. Модуль светодиодной вспышки расположен снаружи корпуса камеры.

Смартфон Realme X50 Pro 5G


Кнопка питания находится справа, а кнопки регулировки громкости-слева. Слот для SIM-карты находится в нижней части. Есть возможность размещения двух SIM. Основной динамик расположен справа от зарядного порта USB-C, а решетка в верхней части экрана имеет вторичный динамик.

Смартфон Realme X50 Pro 5G


X50 Pro имеет 6.44-дюймовый экран, и, как и последние телефоны Realme, устройство имеет частоту обновления 90 Гц. Сама панель FHD+ - это Samsung-sourced Super AMOLED display, и вы получаете отличные цвета и яркость. Телефон оснащен встроенным считывателем экрана.

Под "капотом" X50 Pro имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.0. Телефон имеет модем Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.1, NFC и двухдиапазонный GPS.

Realme X50 Pro имеет батарею объемом 4200mAh с быстрой зарядкой 65 Вт. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 Вт. Смартфон способен зарядиться с нуля до 60% в течение 20 минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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